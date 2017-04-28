Президент пообіцяв сприяти залученню лоукостів до України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Транспортне сполучення між країнами Європейського Союзу та Україною має бути дешевшим. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час передачі прикордонникам засобів радіозв'язку, передає кореспондент УНН.
“Будуть дані завдання, щоб здешевити транспортне сполучення (з країнами ЄС — ред.), запустити в Україну так звані авіакомпанії-лоукости, коли за декілька десятків євро можна вільно поїхати туди й назад в більшість європейських країн. Це теж важливий крок для посилення європейської інтеграції нашої держави”, — сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Україна чекає 11 травня на ухвалення рішення Радою Євросоюзу про надання безвізового режиму українцям, а з 11 червня — вступу цього рішення у силу.