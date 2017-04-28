Президент пообещал способствовать привлечению лоукостов в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Транспортное сообщение между странами Европейского Союза и Украины должно быть дешевле. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время передачи пограничникам средств радиосвязи, передает корреспондент УНН.
“Будут даны задания, чтобы удешевить транспортное сообщение (со странами ЕС — ред.), запустить в Украину так называемые авиакомпании-лоукосты, когда за несколько десятков евро можно свободно поехать туда и обратно в большинство европейских стран. Это тоже важный шаг для усиления европейской интеграции нашего государства”, — сказал П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко заявил, что Украина ожидает 11 мая на принятие решения Советом Евросоюза о предоставлении безвизового режима украинцам, а с 11 июня — вступления этого решения в силу.