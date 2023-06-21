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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Президент Польщі призначив Качинського віце-прем’єром

Київ • УНН

 • 817232 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент Польщі Анжей Дуда офіційно призначив Ярослава Качинського на посаду віце-прем’єра, повідомляє УНН з посиланням на видання RMF24.

Президент Польщі призначив Качинського віце-прем’єром

Деталі

Президент Польщі сьогодні вдень офіційно призначив голову керівної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського віце-прем’єром в уряді Матеуша Моравецького.

Ярослав Качинський уже був віце-прем’єр-міністром в уряді Матеуша Моравецького та головою Комітету Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони з жовтня 2020 року по червень 2022 року. Тепер він повертається до уряду, щоб зосередити політичну та адміністративну владу у своїх руках і в руках прем'єр-міністра до осінніх парламентських виборів.

Маріуш Блащак, Яцек Сасін і Пьотр Глінський втратили посади віце-прем'єр-міністрів, але залишилися членами уряду та міністрами оборони, державного майна та культури.

Міністром без портфеля стає четвертий віце-прем'єр Генрик Ковальчик, якого кілька місяців тому позбавили посади міністра сільського господарства.

Додамо

Поляки не дуже прихильно ставляться до такого рішення, повідомляє виданя, приводячи дані опитування, проведеним United Surveys для RMF FM та "Dziennik Gazeta Prawna". Майже 60 % респондентів вважають, що Ярослав Качинський не повинен повертатися до уряду. За його повернення висловились 21,3% респондентів.

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