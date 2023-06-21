Президент Польши назначил Качиньского вице-премьером

Детали

Президент Польши сегодня днем официально назначил главу правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского вице-премьером в правительстве Матеуша Моравецкого.

Ярослав Качиньский уже был вице-премьер-министром в правительстве Матеуша Моравецкого и председателем Комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны с октября 2020 года по июнь 2022 года. Теперь он возвращается в правительство, чтобы сосредоточить политическую и административную власть в своих руках и в руках премьер-министра до осенних парламентских выборов.

Мариуш Блащак, Яцек Сасин и Петр Глинский потеряли должности вице-премьер-министров, но остались членами правительства и министрами обороны, государственного имущества и культуры.

Министром без портфеля становится четвертый вице-премьер Генрик Ковальчик, которого несколько месяцев назад лишили должности министра сельского хозяйства.

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Поляки не очень благосклонно относятся к такому решению, сообщает издание, приводя данные опроса, проведенного United Surveys для RMF FM и "Dziennik Gazeta Prawna". Почти 60% респондентов считают, что Ярослав Качиньский не должен возвращаться в правительство. За его возвращение высказались 21,3% респондентов.