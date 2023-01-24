Президент підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №8271, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини, передає УНН.
Деталі
Законопроект №8271 був проголосований Верховною Радою України 13 грудня.
Він посилює покарання військових за порушення дисципліни. Забороняє судам пом'якшувати покарання військовим за непослух, невиконання наказу, погрози начальникові чи насильство проти нього, дезертирство, самовільне залишення військової частини чи поля бою.
Збільшено строки та штрафи за порушення, запроваджується огляд військовою службою правопорядку резервістів та військовозобов'язаних на факт сп'яніння.
Станом на 24 січня законопроект повернуто з підписом президента.
Доповнення
15 грудня була опублікована петиція з проханням до Зеленського ветувати законопроект. За добу вона набрала понад 25 000 голосів (за необхідних для розгляду 25 000).
Раніше
Головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний підтримав закон про посилення відповідальності за військові злочини і закликав Президента України Володимира Зеленського підписати документ.