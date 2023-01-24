Президент подписал закон, который усиливает уголовную ответственность военных

Детали

Законопроект №8271 был проголосован Верховной Радой Украины 13 декабря.

Он ужесточает наказание военных за нарушение дисциплины. Запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, невыполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное оставление воинской части или поля боя.

Увеличены сроки и штрафы за нарушения, вводится осмотр военной службой правопорядка резервистов и военнообязанных на факт опьянения.

По состоянию на 24 января законопроект возвращен с подписью президента.

Дополнение

15 декабря была опубликована петиция с просьбой к Зеленскому ветировать законопроект. За сутки она набрала более 25 000 голосов (при необходимых для рассмотрения 25 000).

Ранее

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал закон об усилении ответственности за военные преступления и призвал Президента Украины Владимира Зеленского подписать документ.