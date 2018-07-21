Президент підписав закон щодо допомоги Фінляндії у реформуванні української школи

Угоду між урядом України та урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту “Фінська підтримка реформи української школи” підписано 5 березня 2018 року в Києві.

"Документ є правовою основою для ефективної реалізації проекту “Фінська підтримка реформи української школи” та залучення коштів технічної допомоги Уряду Фінляндії на підтримку реформування загальної середньої освіти в Україні", - йдеться у повідомленні.

Закон був ухвалений Верховною Радою України 3 липня 2018 року.

Як повідомляв УНН, Фінляндія виділить Україні 6 млн євро на підвищення кваліфікації вчителів.