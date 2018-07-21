Президент подписал закон о помощи Финляндии в реформировании украинской школы

Соглашение между правительством Украины и правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" подписали 5 марта 2018 года в Киеве.

"Документ является правовой основой для эффективной реализации проекта" Финская поддержка реформы украинской школы "и привлечения средств технической помощи Правительства Финляндии в поддержку реформирования общего среднего образования в Украине", - говорится в сообщении.

Закон был принят Верховной Радой Украины 3 июля 2018 года.

Как сообщал УНН, Финляндия выделит Украине 6 млн евро на повышение квалификации учителей.