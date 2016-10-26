Президент П.Порошенко завтра відвідає Рівненщину
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Завтра Президент України Петро Порошенко має завітати на відзначення 440-річчя Національного університету “Острозька академія”. Про це повідомили УНН у прес-службі Рівненської ОДА.
Зокрема, планується, що глава держави відкриє тріумфальну арку, зведену на честь Острозької Біблії та святкування 440-ї річниці заснування академії в райцентрі Острог.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Президент розповів Д.Байдену про зустріч "нормандської четвірки" у Берліні.