Президент П.Порошенко завтра посетит Ровенскую область
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 26 октября. УНН. Завтра Президент Украины Петр Порошенко посетить празднования 440-летия Национального университета "Острожская академия". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.
В частности, планируется, что глава государства откроет триумфальную арку, возведенную в честь Острожской Библии и празднования 440-й годовщины основания академии в райцентре Острог.
Напомним, как сообщал УНН, Президент рассказал Д.Байдену о встрече "нормандской четверки" в Берлине .