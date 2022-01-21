Президент обговорив з очільницею Єврокомісії ситуацію навколо України та енергобезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Глава держави Володимир Зеленський обговорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн ситуацію навколо України та питання енергетичної безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.
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Президент поінформував про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України. Зеленський подякував очільниці Єврокомісії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та за чітку позицію щодо необхідності посилення санкцій ЄС проти Росії.
Співрозмовники погодилися з необхідністю продовження спільних скоординованих зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту.
Також Зеленський та фон дер Ляєн обговорили поточні виклики для європейської енергетичної безпеки. Ішлося про підготовку до проведення в Україні міжнародного енергетичного бізнес-форуму, про який було домовлено у листопаді.
В ОП підкреслюють, що глава держави привернув увагу до загроз для України та всієї Європи, які створить можливий запуск “Північного потоку-2”.
Також Зеленський подякував президенту Єврокомісії за фінансову підтримку, яку ЄС надає Україні. Було обговорено напрями її розширення.
Зеленський і фон дер Ляєн домовилися про підтримку регулярних контактів, зазначають в ОП.