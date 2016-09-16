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Президент: неможливо бути президентом країни у війні і не бути оптимістом

Президент: неможливо бути президентом країни у війні і не бути оптимістом

Київ • УНН

 • 3957 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що неможливо бути президентом країни, що воює, і не бути оптимістом та не вірити у перемогу. Про це він сказав на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає УНН.

"Реалії складні, однак неможливо бути президентом країни, що воює, і при цьому не бути оптимістом, не вірити в перемогу", - зазначив П.Порошенко у Twitter.

Він додав, що зараз йдеться не лише про захист України – йдеться про захист спільної Європи.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Україні потрібна єдність і солідарність від Європи, а не гроші і зброя.

Українські Національні Новини

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