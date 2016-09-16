Президент: невозможно быть президентом страны в войне и не быть оптимистом

"Реалии сложные, однако невозможно быть президентом страны, которая воюет, и при этом не быть оптимистом, не верить в победу", - отметил П.Порошенко в Twitter.

Он добавил, что сейчас речь идет не только о защите Украины - речь идет о защите общей Европы.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Украине нужно единство и солидарность от Европы, а не деньги и оружие.