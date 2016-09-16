Президент: невозможно быть президентом страны в войне и не быть оптимистом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что невозможно быть президентом страны, которая воюет и не быть оптимистом и не верить в победу. Об этом он сказал на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает УНН.
"Реалии сложные, однако невозможно быть президентом страны, которая воюет, и при этом не быть оптимистом, не верить в победу", - отметил П.Порошенко в Twitter.
Он добавил, что сейчас речь идет не только о защите Украины - речь идет о защите общей Европы.
Напомним, П.Порошенко заявил, что Украине нужно единство и солидарность от Европы, а не деньги и оружие.