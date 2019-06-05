Президент не розглядає питання призначення Саакашвілі на посаду в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Призначення Міхеїла Саакашвілі на будь-яку посаду в Україні не розглядається. Про це під час візиту в Брюссель заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Саакашвілі в Києві і у нього український паспорт. На цьому етапі ми не розглядаємо можливість надання йому державної посади", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.
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У той же час Саакашвілі не зможе брати участь у позачергових виборах до парламенту, адже для цього він повинен прожити в Україні останні 5 років.