Президент нагородив Джона Малковича
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив актора Джона Малковича Орденом “За заслуги” III ступеня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прямий ефір церемонії нагородження на офіційній сторінці Президента у Facebook.
Симфонічний концерт "Шляхи дружби. Равенна - Київ" під керівництвом легендарного диригента Рікардо Муті та за участю всесвітньо відомого американського актора Джона Малковича відбувся на Софійській площі у Києві.
Симфонічні оркестри, хори з Італії та України, відомі солісти української опери та музиканти з Маріуполя, відіграли на одній сцені заради спільної мети – наводити культурні мости. Проект "Шляхи дружби" стартував 20 років тому. Відтоді щороку митці відвідують гарячі точки світу і тепер із миротворчою мистецькою місією приїхали до України.
Після завершення концерту Петро Порошенко вручив Орден "За заслуги" III ступеня диригенту Рікардо Муті та актору Джону Малковичу.