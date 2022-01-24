Президент Кіпру заборонив високопоставленим держслужбовцям користуватися розкішними автомобілями

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Офіційний представник уряду Маріос Пелеканос заявив, що президент Нікос Анастасіадіс доручив Міністерству фінансів скасувати рішення після того, як прийняв до уваги побоювання, що використання транспортних засобів виходитиме за рамки офіційних обов'язків державних службовців і включатиме такі заходи, як сімейні екскурсії та походи магазинами.

Рішення про надання транспортних засобів у користування чиновникам, у тому числі постійним секретарям міністерств, було прийнято після угоди з профспілковими діячами про поступове відновлення привілею, який був урізаний через затягування бюджетних поясів після фінансової кризи 2013 року, яка ледь не збанкрутувала країну.