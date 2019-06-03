Президент Ірану: США повинні самі повернути нормальні умови для діалогу з нами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Діалог між Тегераном і Вашингтоном можливий тільки за умови взаємної поваги, і США повинні самі повернути прийнятні умови для відновлення переговорів. Про це, як передав телеканал Al-Jazeera, заявив президент Ірану Хасан Роухані, інформує УНН.
“Переговори з Вашингтоном можуть вестися тільки одним (можливим) шляхом”, — зазначив іранський президент. Він додав, що “таким шляхом є взаємна повага”. “Без цього немає ніяких переговорів”, — вказав Роухані. Президент Ірану також зауважив, що “сторона, яка пішла з-за столу переговорів і розтоптала міжнародний договір (з Іраном), сама повинна і повернути нормальні умови для діалогу”.
Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві закликав Вашингтон змінити політику США відносно Ісламської Республіки Іран (ІРІ), а не грати словами. Коментар іранського дипломата надійшов після того, як держсекретар США Майкл Помпео заявив про готовність почати діалог з Іраном без попередніх умов.
Як стало відомо раніше, Сполучені Штати планують створити структури стримування Ірану для захисту американських військових сил і інтересів союзників Вашингтона. Про це в опублікованому в п’ятницю інтерв’ю газеті The Telegraph заявив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.