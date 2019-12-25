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Президент ФБУ оцінив виступ українських біатлоністів на перших етапах Кубку світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак дав оцінку старту сезону для українських біатлоністів. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.

За підсумками трьох етапів КС “жовто-блакитні” лише одного разу підіймалися на п’єдестал пошани. Проте Бринзак вважає, що нинішні результати є кращими за минулорічні.

“Грудень приніс українській команді лише один подіум на Кубку світу — „срібло“ в індивідуальній гонці Остерсунді Юлії Джими. Разом з тим, загальний рівень результатів команди виріс в порівнянні з попереднім сезоном, підтвердження цьому — чотири українки займають зараз місця в загальному заліку вище, ніж найкраща з наших спортсменок за підсумками сезону 18/19, а Дмитро Підручний підтверджує свій високий рівень у кожному старті”, — наголосив Бринзак.

Додамо, що четвертий етап КС стартуватиме 9 січня в німецькому Обергофі.

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