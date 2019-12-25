Президент ФБУ оценил выступление украинских биатлонистов на первых этапах Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак дал оценку старту сезона для украинских биатлонистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.
По итогам трех этапов КС “желто-голубые” лишь однажды поднимались на пьедестал почета. Однако Брынзак считает, что нынешние результаты являются лучше прошлогодних.
“Декабрь принес украинской команде только один подиум на Кубке мира — „серебро“ в индивидуальной гонке Остерсунде Юлии Джиммы. Вместе с тем, общий уровень результатов команды вырос по сравнению с предыдущим сезоном, подтверждение этому — четыре украинца занимают сейчас места в общем зачете выше, чем лучшая из наших спортсменок по итогам сезона 18/19, а Дмитрий Пидручный подтверждает свой высокий уровень в каждом старте”, — отметил Брынзак.
Добавим, что четвертый этап КС стартует 9 января в немецком Оберхофе.