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Президент Чехії привселюдно спалив червоні труси

Президент Чехії привселюдно спалив червоні труси

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан на організованому в Празькому Граді брифінгу спалив червоні труси, які відома своїми перформансами на політичні теми чеська арт-група Ztohoven вивісила над резиденцією глави держави в 2015 році, замінивши президентський штандарт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Idnes.

За словами Земана, адміністрація глави держави придбала труси у Комітеті з управління держмайном за одну крону.

В ході заходу Земан сказав, що політику слід проводити "на підставі обміну думок, а не нижньої білизни" і підкреслив, що "час нижньої білизни в політиці закінчився".

Відмітимо, 6 червня, президент Чехії Мілош Земан у середу повторно призначив лідера руху ANO Андрея Бабіша прем'єр-міністром.

Як повідомляв УНН, 31 травня президент Чехії пообіцяв Бабішу прем'єрство.

Нагадаємо, у четвер, 8 березня, у Празі відбулася церемонія вступу Мілоша Земана на посаду президента Чехії на другий п'ятирічний термін.

5 грудня минулого року президент Чехії Мілош Земан прийняв відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Богуславом Соботкой.

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