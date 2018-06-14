Президент Чехії привселюдно спалив червоні труси

За словами Земана, адміністрація глави держави придбала труси у Комітеті з управління держмайном за одну крону.



В ході заходу Земан сказав, що політику слід проводити "на підставі обміну думок, а не нижньої білизни" і підкреслив, що "час нижньої білизни в політиці закінчився".

Відмітимо, 6 червня, президент Чехії Мілош Земан у середу повторно призначив лідера руху ANO Андрея Бабіша прем'єр-міністром.

Як повідомляв УНН, 31 травня президент Чехії пообіцяв Бабішу прем'єрство.

Нагадаємо, у четвер, 8 березня, у Празі відбулася церемонія вступу Мілоша Земана на посаду президента Чехії на другий п'ятирічний термін.



5 грудня минулого року президент Чехії Мілош Земан прийняв відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Богуславом Соботкой.