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Президент Бразилії заявив, що може не поїхати на форум в Давосі з міркувань безпеки

Київ • УНН

 • 11614 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що з міркувань безпеки може відмовитися від поїздки в Давос 21-24 січня на Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Про це повідомила в понеділок газета Globo, передає УНН.

“Ми поки обговорюємо цю можливість (участі в форумі). Є ймовірність, що я не поїду”, — сказав політик, зазначивши, що “в світі неспокійно, мова про безпеку”. За словами президента, спецслужби займаються оцінкою ризиків у зв’язку із загостренням ситуації на міжнародній арені та стежать за її розвитком.

ВЕФ у Давосі, на думку міністра економіки Бразилії Паулу Гедес, найбільше підходить для демонстрації економічних результатів першого року роботи нової бразильської влади. Виступаючи на форумі в минулому році, Болсонару анонсував плани відкриття економіки країни для іноземців, а також наміри провести економічні реформи.

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Ситуація на Близькому Сході загострилася після того, як 3 січня Пентагон повідомив про ракетний удар в районі аеропорту Багдада, в результаті якого загинув командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини іранських ЗС) генерал Касем Сулеймані. Тегеран обіцяв Вашингтону жорстку відповідь.

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