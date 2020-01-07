Президент Бразилии заявил, что может не поехать на форум в Давосе из соображений безопасности

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112550 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116450 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114905 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130040 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106072 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108405 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108387 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131928 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130693 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196060 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Президент Бразилии заявил, что может не поехать на форум в Давосе из соображений безопасности

Президент Бразилии заявил, что может не поехать на форум в Давосе из соображений безопасности

Киев  •  УНН

 • 11613 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что из соображений безопасности может отказаться от поездки в Давос 21-24 января на Всемирный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщила в понедельник газета Globo, передает УНН.

“Мы пока обсуждаем эту возможность (участия в форуме). Есть вероятность, что я не поеду”, — сказал политик, отметив, что “в мире неспокойно, речь о безопасности”. По словам президента, спецслужбы занимаются оценкой рисков в связи с обострением ситуации на международной арене и следят за ее развитием.

ВЭФ в Давосе, по мнению министра экономики Бразилии Паулу Гедеса, больше всего подходит для демонстрации экономических результатов первого года работы новой бразильской власти. Выступая на форуме в прошлом году, Болсонару анонсировал планы открытия экономики страны для иностранцев, а также намерения провести экономические реформы.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Тегеран обещал Вашингтону жесткий ответ.

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