Президент Бразилії заявив, що втратив пам'ять після падіння у своїй резиденції

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару зізнався, що після падіння в своїй резиденції в понеділок увечері тимчасово позбувся пам’яті. Про це він сказав у вівторок в прямому ефірі телеканалу Band, передає УНН.