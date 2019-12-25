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Президент Бразилії заявив, що втратив пам'ять після падіння у своїй резиденції

Президент Бразилії заявив, що втратив пам'ять після падіння у своїй резиденції

Київ • УНН

 • 15270 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару зізнався, що після падіння в своїй резиденції в понеділок увечері тимчасово позбувся пам’яті. Про це він сказав у вівторок в прямому ефірі телеканалу Band, передає УНН.

“З віком ми стаємо схожі на дітей. Вчора я дійсно невдало послизнувся, втратив пам’ять, але, слава богу, все обійшлося”, — сказав він.

В понеділок увечері Болсонару впав у вбиральні в офіційній резиденції і вдарився головою, після чого був терміново доставлений у військовий госпіталь, де йому провели комп’ютерну томографію головного мозку. “Я впав на спину, удар був сильний”, — зізнався президент.

За його словами, порушення пам’яті носило короткочасний характер.

“Сьогодні вранці багато відновив (в пам’яті). Наприклад, не міг згадати, чим займався вчора”, — уточнив глава держави, якому лікарі при виписці з військового госпіталю у вівторок вранці прописали спокій. Незважаючи на рекомендації медиків, Болсонару, за власним зізнанням, в той же день провів ряд робочих зустрічей.

Стосовно свого стану здоров’я в цілому, політик запевнив, що почуває себе добре. Він також нагадав про отримане в минулому році ножове поранення, наслідки якого не дозволяють йому в колишньому режимі займатися спортом.

“Тепер тільки плаваю”, — з жалем зазначив Болсонару.

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