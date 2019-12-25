Президент Бразилии заявил, что потерял память после падения в своей резиденции

“С возрастом мы становимся похожи на детей. Вчера я действительно неудачно поскользнулся, потерял память, но, слава богу, все обошлось”, — сказал он.

В понедельник вечером Болсонару упал в туалете в официальной резиденции и ударился головой, после чего был срочно доставлен в военный госпиталь, где ему провели компьютерную томографию головного мозга. “Я упал на спину, удар был сильный”, — признался президент.

По его словам, нарушения памяти носило кратковременный характер.

“Сегодня утром многое восстановил (в памяти). Например, не мог вспомнить, чем занимался вчера”, — уточнил глава государства, которому врачи при выписке из военного госпиталя во вторник утром прописали покой. Несмотря на рекомендации медиков, Болсонару, по собственному признанию, в тот же день провел ряд рабочих встреч.

Относительно своего состояния здоровья в целом, политик заверил, что чувствует себя хорошо. Он также напомнил о полученном в прошлом году ножевом ранении, последствия которого не позволяют ему в прежнем режиме заниматься спортом.

“Теперь только плаваю”, — с сожалением отметил Болсонару.

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