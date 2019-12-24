Президента Бразилії госпіталізували після падіння у своїй резиденції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент Бразилії Жаїр Болсонаро госпіталізований після того, як впав у своїй президентській резиденції в столиці Бразилії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Болсонаро був доставлений в лікарню для пильного огляду.
"Огляд не виявив жодних проблем, йдеться в заяві адміністрації президента", - йдеться в повідомленні.
Президент Бразилії перебуватиме в лікарні збройних сил під наглядом протягом 6-12 годин.
Нагадаємо, Зеленський запропонував президенту Бразилії перезапустити космічний проект.