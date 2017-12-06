Президент: більше 2,3 тис. військових відзначили держнагородами посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На сьогодні 2320 військовослужбовців були відзначені державними нагородами посмертно. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Яворівський полігон на Львівщині, передає УНН.
"У цілому державними нагородами відзначено 14 173 військових. З них - 2 320 військових посмертно", - заявив П.Порошенко.
Нагадаємо, зі слів П.Порошенка, проектом Бюджету-2018 на армію передбачено 86 млрд грн.