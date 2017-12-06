Президент: более 2,3 тыс. военных отметили госнаградами посмертно
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На сегодня 2320 военнослужащих были отмечены государственными наградами посмертно. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время визита на Яворовский полигон во Львовской области, передает УНН.
"В целом государственными наградами отмечены 14 173 военных. Из них - 2 320 военных посмертно", - заявил П.Порошенко.
Напомним, по словам П.Порошенко, проектом Бюджета-2018 на армию предусмотрено 86 млрд грн.