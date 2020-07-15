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Президент Азербайджану про ситуацію у Карабасі: спроби Вірменії перекласти провину на Баку - нелогічні

Київ • УНН

 • 16370 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент Ільхам Алієв заявив про нелогічність спроб перекласти провину на Азербайджан за ескалацію напруженості на кордоні з Вірменією, підкресливши, що його країна не має там ніяких військових планів, пише УНН з посиланням на місцеве телебачення.

“Вірменія спробувала виставити в якості призвідника цієї провокації Азербайджан, хоча це не вміщується ні в яку логіку. У нас немає ніяких військових цілей на державному кордоні Вірменії та Азербайджану. Кілька років тому за моїм дорученням захист частини кордону був покладений на прикордоннів. Це свідчить про те, що у нас в цьому напрямку немає ніяких військових планів”, — сказав Алієв, виступаючи в середу на засіданні кабінету міністрів, присвяченому підсумкам соціально-економічного розвитку країни в першому півріччі 2020 року. Виступ глави держави був показаний по державному телеканалу AzTV.

Глава держави також назвав “дуже нерозумними” причини, що наводяться вірменською стороною, які ніби призвели до загострення ситуації. “Нібито двоє азербайджанських військовослужбовців, порушивши на УАЗі кордон Вірменії, спробували здійснити військову диверсію. Питається, армія якої країни організовує напад на автомобілі УАЗ з двома військовослужбовцями — офіцером і солдатом?”, — висловив здивування Алієв. Він підкреслив, що ні азербайджанська, ні будь-яка інша армія світу “не зробить такий дурний вчинок”.

“Основна причина такої абсурдної версії Вірменії — перекласти відповідальність на Азербайджан”, — сказав Алієв.

Президент зазначив, що відразу після того, що сталося він дав вказівку проінформувати міжнародні організації про інцидент. “Як тільки дозволить оперативна обстановка, ми запросимо в цей регіон військових аташе та інших представників посольств зарубіжних країн, журналістів, щоб вони ознайомилися на місці з ситуацією і побачили, хто вчинив провокацію”, — сказав Алієв.

Раніше, МЗС Вірменії викликало посла України через заяви про конфлікт з Азербайджаном.

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