МЗС Вірменії викликало посла України через заяву про конфлікт із Азербайджаном

"14 липня в МЗС РВ було запрошено посла України у Вірменії Івана Кулебу, якого прийняв заступник міністра закордонних справ Шаварш Кочарян. Шаварш Кочарян представив послу оцінку МЗС РВ в зв'язку з заявою МЗС України про напруженість на вірмено-азербайджанському кордоні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час зустрічі заступник голови МЗС Вірменії також поінформував українського посла про "порушення режиму припинення вогню в північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, про послідовні цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури і мирного населення, а також про ситуацію, створену в результаті агресивних дій Азербайджану".

Додамо, 13 липня у МЗС оприлюднили коментар, де було вказано, що "МЗС України висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку із загостренням ситуації на азербайджано-вірменському кордоні, результатом чого стало здійснення 12 липня 2020 року артилерійських обстрілів на Товузькому напрямі".

"Закликаємо сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації та продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також Резолюцій Ради Безпеки ООН № 822, 853, 874 та 884, ухвалені у 1993 році. Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах", - йшлося у коментарі МЗС України.

Нагадаємо, Генсек ООН закликав Вірменію та Азербайджан припинити військові дії.