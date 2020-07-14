МИД Армении вызвало посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 41426 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102459 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107375 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134713 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111043 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132032 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102177 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104457 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
МИД Армении вызвало посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном

МИД Армении вызвало посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном

Киев  •  УНН

 • 18533 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Посла Украины в Армении Ивана Кулебу пригласили в МИД страны "в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе". Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Армении, передает УНН.

"14 июля в МИД РА был приглашен Посол Украины в Армении Иван Кулеба, которого принял заместитель Министра иностранных дел Шаварш Кочарян. Шаварш Кочарян представил Послу оценку МИД РА в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи замглавы МИД Армении также проинформировал украинского посла о "нарушениях режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, о последовательном целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также о ситуации, созданной в результате агрессивных действий Азербайджана".

Добавим, 13 июня в МИД обнародовали комментарий, где было указано, что "МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, результатом чего стало осуществление 12 июля 2020 года артиллерийских обстрелов на Товузском направлении".

"Призываем стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году. Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - говорилось в комментарии МИД Украины.

Напомним, Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия.

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