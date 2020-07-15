Президент Азербайджана о ситуации в Карабахе: попытки Армении переложить вину на Баку - нелогичны

“Армения попыталась выставить в качестве зачинщика этой провокации Азербайджан, хотя это не умещается ни в какую логику. У нас нет никаких военных целей на государственной границе Армении и Азербайджана. Несколько лет назад по моему поручению защита части границы была возложена на погранвойска. Это свидетельствует о том, что у нас в этом направлении нет никаких военных планов”, — сказал Алиев, выступая в среду на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2020 года. Выступление главы государства было показано по государственному телеканалу AzTV.

Глава государства также назвал “очень неумными” приводимые армянской стороной причины, будто приведшие к обострению ситуации. “Якобы двое азербайджанских военнослужащих, нарушив на УАЗе границу Армении, попытались совершить военную диверсию. Спрашивается, армия какой страны организует нападение на автомобиле УАЗ с двумя военнослужащими — офицером и солдатом?” — выразил недоумение Алиев. Он подчеркнул, что ни азербайджанская, ни любая другая армия мира “не совершит такой глупый поступок”.

“Основная причина такой абсурдной версии Армении — переложить ответственность на Азербайджан”, — сказал Алиев.

Президент отметил, что сразу после случившегося он дал указание проинформировать международные организации об инциденте. “Как только позволит оперативная обстановка, мы пригласим в этот регион военных атташе и других представителей посольств зарубежных стран, журналистов, чтобы они ознакомились на месте с ситуацией и увидели, кто совершил провокацию”, — сказал Алиев.

Ранее, МИД Армении вызвало посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном.