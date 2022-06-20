Президент Австрії: зробимо все, щоб завершити російську загарбницьку війну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент Австрії Александр Ван дер Беллен заявив, що росії не вдасться розділити європейських союзників і вони зроблять “все можливе, щоб припинити російську загарбницьку війну”. Про це повідомляє УНН з посиланням на АРА.
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“Ми не дозволимо себе розділити і зробимо все можливе, щоб якомога швидше припинити російську загарбницьку війну та відновити мир”, — зазначив Ван дер Беллен.
Він також додав, що “у часи, коли жахи війни повернулися до Європи, ми разом”.
Нагадаємо
Австрія заморозила 254 млн євро російських олігархів.