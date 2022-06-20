Президент Австрії: зробимо все, щоб завершити російську загарбницьку війну

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“Ми не дозволимо себе розділити і зробимо все можливе, щоб якомога швидше припинити російську загарбницьку війну та відновити мир”, — зазначив Ван дер Беллен.

Він також додав, що “у часи, коли жахи війни повернулися до Європи, ми разом”.

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Австрія заморозила 254 млн євро російських олігархів.