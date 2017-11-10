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Президент анонсував засідання Нацради реформ

Президент анонсував засідання Нацради реформ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко анонсував засідання Національної ради реформ, під час якого зокрема, буде розглянуто питання щодо закону про захист співробітників дипломатичних служб. Про це він сказав на всеукраїнському форумі представників місцевих громад, передає УНН.

"Зараз я їду на Нацраду реформ. Там будуть розглядатися декілька питань: закон про дипломатичну службу для захисту ще однієї потужної армії – армії українських дипломатів, які забезпечують світову солідарність України", - зазначив президент.

Окрім цього, за його словами, міністерство юстиції разом з президентом та урядом пропонує закон про захист юридичних прав громадян України.

"Буде ще один великий закон – закон про протидію земельному рейдерству, про зміну функцій кадастру і передачу повноважень місцевим бюджетам щодо розпоряджень землею", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що не виключає, що кодекси у рамках судової реформи буде підписано уже завтра.

Нагадаємо, 31 жовтня закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів направили на підпис Президентові України.

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