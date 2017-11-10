Президент анонсировал заседание Нацсовета реформ

"Сейчас я еду на Нацсовет реформ. Там будут рассматриваться несколько вопросов: закон о дипломатической службе для защиты еще одной мощной армии - армии украинских дипломатов, обеспечивающих мировую солидарность Украины", - отметил президент.

Кроме этого, по его словам, министерство юстиции вместе с президентом и правительством предлагает закон о защите юридических прав граждан Украины.

"Будет еще один большой закон - закон о противодействии земельному рейдерству, об изменении функций кадастра и полномочий местным бюджетам по распоряжению землей", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает, что кодексы в рамках судебной реформы будут подписаны уже завтра.

Напомним, 31 октября закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов направлен на подпись Президенту Украины.