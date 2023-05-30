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Прессекретаря МЗС Польщі відсторонили від роботи через заяви про Волинь – ЗМІ

Київ • УНН

 • 597685 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Прессекретаря Міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіну відправили у безстрокову відпустку після того, як він вимагав від Президента Володимира Зеленського вибачитися за Волинський злочин. Як пише RMF FM, його формально відправили у відпустку, але на невизначений термін, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, Ясіну відсторонили від виконання обов'язків після того, як він у мережі зажадав вибачень від Президента України Володимира Зеленського за Волинський злочин.

Посольство України назвало цю заяву "гідною жалю", і Ясіна, за інформацією радіостанції, більше не повернеться на посаду прессекретаря міністерства.

Доповнення

Після того, як представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Володимир Зеленський повинен вибачитися перед поляками за Волинь, посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що “будь-яка спроба нав'язати українському президенту або Україні те, що ми маємо робити щодо спільного минулого, є неприйнятною і прикрою".

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