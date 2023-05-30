Пресс-секретаря МИД Польши отстранили от работы из-за заявлений о Волыни – СМИ

Детали

Как отмечается, Ясину отстранили от исполнения обязанностей после того, как он в сети потребовал извинений от Президента Украины Владимира Зеленского за Волынское преступление.

Посольство Украины назвало это заявление "достойным сожаления", и Ясина, по информации радиостанции, больше не вернется на должность пресс-секретаря министерства.

Дополнение

После того как представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынь, посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что “любая попытка навязать украинскому президенту или Украине то, что мы должны делать в отношении общего прошлого, является неприемлемой и досадной".