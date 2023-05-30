Пресс-секретаря МИД Польши отстранили от работы из-за заявлений о Волыни – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск после того, как он требовал от Президента Владимира Зеленского извиниться за Волынское преступление. Как пишет RMF FM, его формально отправили в отпуск, но на неопределенный срок, передает УНН.
Детали
Как отмечается, Ясину отстранили от исполнения обязанностей после того, как он в сети потребовал извинений от Президента Украины Владимира Зеленского за Волынское преступление.
Посольство Украины назвало это заявление "достойным сожаления", и Ясина, по информации радиостанции, больше не вернется на должность пресс-секретаря министерства.
Дополнение
После того как представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед поляками за Волынь, посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что “любая попытка навязать украинскому президенту или Украине то, что мы должны делать в отношении общего прошлого, является неприемлемой и досадной".