Прем'єр виступив за кадрове оновлення МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступив за кадрове оновлення Міністерства охорони здоров’я України, що дозволить звільнити його від чиновників, що саботують необхідні зміни. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
“Уляна, я вас дуже прошу "зачистити" Міністерство від ворогів держави і людей. Звільняйте їх, підпишіть наказ про реорганізацію Міністерства — усіх на вулицю, тих хто не розуміє, навіщо він там знаходиться. І давайте оголошуйте чесні конкурси, відкриті і публічні, запрошуйте людей для того, щоб наводити порядок далі”, — звернувся Прем’єр-міністр до в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун під час засідання уряду у середу 9 листопада.
За словами В.Гройсмана, деякі чиновники Міністерства, що працюють десятки років, чинять спротив впровадженню необхідних рішень, а сама система охорони здоров’я корупційно хвора.
“Саботаж всередині (Міністерства-ред.), на фармаринку, реєстр пацієнтів в приватних руках, нормальної лексики не вистачає”, — зазначив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що вакцини для профілактики грипу успішно пройшли перевірку якості і найближчими днями з’являться в аптеках.