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Премьер выступил за кадровое обновление МОЗ

Премьер выступил за кадровое обновление МОЗ

Киев • УНН

 • 9469 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за кадровое обновление Министерства здравоохранения Украины, что позволит освободить его от чиновников, что саботируют необходимые изменения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Ульяна, я вас очень прошу" зачистить "Министерство от врагов государства и людей. Освобождайте их, подпишите приказ о реорганизации Министерства - всех на улицу, тех кто не понимает, зачем он там находится. И давайте объявляйте честные конкурсы, открытые и публичные, приглашайте людей для того, чтобы наводить порядок дальше ", - обратился премьер-министр к и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун во время заседания правительства в среду 9 ноября.

По словам В.Гройсмана, некоторые чиновники Министерства, работающие десятки лет, сопротивляются внедрению необходимых решений, а сама система здравоохранения коррупционно больна.

"Саботаж внутри (Министерства ред.), на фармаринке, реестр пациентов в частных руках, нормальной лексики не хватает", - отметил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что вакцины для профилактики гриппа успешно прошли проверку качества и в ближайшие дни появятся в аптеках.

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