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Прем'єр Великої Британії Джонсон порівняв можливе вторгнення Росії в Україну із "новою Чечнею"

Прем'єр Великої Британії Джонсон порівняв можливе вторгнення Росії в Україну із "новою Чечнею"

Київ • УНН

 • 22765 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у понеділок, що можливе вторгнення Росії в Україну стане "новою Чечнею" для російського народу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Нам також необхідно передати повідомлення про те, що вторгнення в Україну з точки зору Росії буде болісною, насильницькою та кривавою справою, і я думаю, що дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути нова Чечня".

Деталі

За словами Джонсона, британська розвідка має "похмурі" дані щодо планів Росії, проте вторгнення російських військ в Україну не можна вважати "неминучим".

Джонсон додав, що він поговорить з іншими лідерами з цього питання пізніше у понеділок.

"Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок", - сказав Джонсон.

Додамо

НАТО заявило у понеділок, що переводить свої сили у стан готовності та посилює Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами, що Росія засудила як ескалацію напруженості через Україну.

Цей крок доповнив шквал сигналів про те, що Захід готується до агресивних дій Росії проти України. Кремль у відповідь звинуватив Захід у "істерії".

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