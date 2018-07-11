Прем'єр розповів, як Україні уникнути коливання цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Ціни на газ в Україні коливаються, через те, що країна імпортує багато газу. Якщо Україна забезпечуватиме себе газом самостійно, це дозволить уникнути коливання цін. Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Щодо газу. Маємо перестати закуповувати газ за кордоном. Сьогодні ми витрачаємо 33 млрд, а добуваємо лише близько 20 млрд, а ще більше 10 млрд імпортується. Це означає, що з цінами будуть постійні коливання. А якщо ми самі будемо видобувати, то й самі будемо встановлювати ціни на газ, і ніхто нам буде диктувати тут ніяких позицій”, — сказав Гройсман.
Також він додав, що важливим є питання вугілля.
“Я вважаю, що тут є багато промахів. Міністру треба зробити роботу над помилками, разом із шахтарями та профспілками прийняти правильні управлінські рішення, щоб виходила галузь із кризи. Гірняки мають отримати плату за свою роботу. Маємо знайти механізми самодостатності роботи, але зараз, оскільки є борги, то треба знаходити механізми, щоб їх погашати та не накопичувати нові”, — наголосив Прем’єр.
Як повідомляв УНН, МВФ вимагає від України узгодити ціни на газ з ринковими.