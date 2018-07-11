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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44162 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104080 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125931 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133349 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169759 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153596 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

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Премьер рассказал, как Украине избежать колебания цен на газ

Премьер рассказал, как Украине избежать колебания цен на газ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Цены на газ в Украине колеблются, потому, что страна импортирует много газа. Если Украина будет обеспечивать себя газом самостоятельно, это позволит избежать колебания цен. Об этом на заседании правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"По газу. Есть перестать закупать газ за рубежом. Сегодня мы тратим 33 млрд, а добываем лишь около 20 млрд, а еще больше 10 млрд импортируется. Это означает, что с ценами будут постоянные колебания. А если мы сами будем добывать, то и сами будем устанавливать цены на газ, и никто нам не будет диктовать здесь никаких позиций", - сказал Гройсман.

Также он добавил, что важным является вопрос угля.

"Я считаю, что здесь есть много промахов. Министру нужно сделать работу над ошибками, вместе с шахтерами и профсоюзами принять правильные управленческие решения, чтобы выходила отрасль из кризиса. Горняки должны получить плату за свою работу. Должны найти механизмы самодостаточности работы, но сейчас, поскольку есть долги, то надо находить механизмы, чтобы их погашать и не накапливать новые", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНН, МВФ требует от Украины согласовать цены на газ с рыночными.

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