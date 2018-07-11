Премьер рассказал, как Украине избежать колебания цен на газ

"По газу. Есть перестать закупать газ за рубежом. Сегодня мы тратим 33 млрд, а добываем лишь около 20 млрд, а еще больше 10 млрд импортируется. Это означает, что с ценами будут постоянные колебания. А если мы сами будем добывать, то и сами будем устанавливать цены на газ, и никто нам не будет диктовать здесь никаких позиций", - сказал Гройсман.

Также он добавил, что важным является вопрос угля.

"Я считаю, что здесь есть много промахов. Министру нужно сделать работу над ошибками, вместе с шахтерами и профсоюзами принять правильные управленческие решения, чтобы выходила отрасль из кризиса. Горняки должны получить плату за свою работу. Должны найти механизмы самодостаточности работы, но сейчас, поскольку есть долги, то надо находить механизмы, чтобы их погашать и не накапливать новые", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНН, МВФ требует от Украины согласовать цены на газ с рыночными.