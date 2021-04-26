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Прем'єр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської четвірки через дії РФ

Прем'єр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської четвірки через дії РФ

Київ • УНН

 • 49333 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання очільників урядів Вишеградської групи через поведінку Росії, у тому числі щодо України. Про це у Twitter написав заступник голови МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, передає УНН.

Цитата:

"У межах головування Польщі в Вишеградській групі прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скликав сьогодні на 12 годину (13:00 за Києвом - ред.) термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів Вишеградської четвірки. Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації Росією ситуації в Україні і в Білорусі, а також співпраці Вишеградської групи в зміцненні безпеки в регіоні", - повідомив заступник голови МЗС Польщі.

Деталі

Цю зустріч анонсували і в урядовому інформаційному центрі канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Так, прес-секретар уряду Польщі Пьотр Мюллер розповів деталі зустрічі. Як він підкреслив, "ця зустріч спрямована на обговорення ситуації в умовах ескалації дій Російської Федерації в останні тижні, останніх подій у чесько-російських відносинах, а також висловлення солідарності та підтримку дій Чехії". 

Едуард Хегер, який обійняв посаду прем'єр-міністра Словаччини 1 квітня 2021 року, вперше візьме участь в переговорах очільників урядів Вишеградської групи.

Конфлікт Праги і Москви

Кілька днів тому країни обмінялися висилкою дипломатів. Конфлікт розпочався 17 квітня, коли влада Чехії звинуватила російські спецслужби в організації вибухів на військових складах у Врбетицях у 2014 році, у результаті яких загинули двоє людей. У зв’язку з цим з країни були вислані 18 співробітників посольства РФ, яких влада запідозрила у шпигунстві. У Москві назвали звинувачення “абсурдними і голослівними” і у відповідь вислали 20 дипломатів. Згодом Чехія оголосила, що скорочує до кількості чеських дипломатів в Москві кількість російських в посольстві РФ у Празі.

Нарощування військ РФ на кордонах України

Посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною в останні тижні викликало занепокоєння Євросоюзу і США. За даними керівництва ЄС, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

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