Прем'єр Польщі: кінець року - це не кінець польської допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Завершення 2022 року не означає припинення польської допомоги для України. Про це написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, реагуючи на твіт прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з подякою для польського уряду і народу за передачу Україні чергової партії терміналів супутникового зв‘язку Starlink, пише УНН.
Цитата
"Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги і миру!",- написав Моравецький.
Доповнення
Україна отримала вже третю від Польщі партію Starlink, що забезпечує супутниковий інтернет.