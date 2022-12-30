Прем'єр Польщі: кінець року - це не кінець польської допомоги для України

Цитата

"Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги і миру!",- написав Моравецький.

Доповнення

Україна отримала вже третю від Польщі партію Starlink, що забезпечує супутниковий інтернет.