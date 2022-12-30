Премьер Польши: конец года – это не конец польской помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Завершение 2022 года не означает прекращения польской помощи для Украины. Об этом написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, реагируя на твит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с благодарностью для польского правительства и народа за передачу Украине очередной партии терминалов спутниковой связи Starlink, пишет УНН.
Цитата
"Конец года не является концом польской помощи для Украины. Мы все надеемся, что 2023 год будет годом победы и мира!",- написал Моравецкий.
Дополнение
Украина получила уже третью от Польши партию Starlink, обеспечивающую спутниковый интернет.