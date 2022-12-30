Премьер Польши: конец года – это не конец польской помощи для Украины

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Завершение 2022 года не означает прекращения польской помощи для Украины. Об этом написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, реагируя на твит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с благодарностью для польского правительства и народа за передачу Украине очередной партии терминалов спутниковой связи Starlink, пишет УНН.