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Україна отримала чергову партію Starlink: куди їх відправлять

Україна отримала чергову партію Starlink: куди їх відправлять

Київ • УНН

 • 572693 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна отримала вже третю від Польщі партію Starlink, що забезпечує супутниковий інтернет. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони відправляться в «Пункти незламності», а також для підтримки медичної й енергетичної сфери", - написав Шмигаль.

Деталі

Очільник уряду наголосив на важливості, аби українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації.

"Хочу подякувати братському польському народові, польському уряду та Прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому за швидку допомогу в кризовий час, яка без зволікань була надана. Це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку ми чекаємо до кінця січня", - зазначив він.

Шмигаль наголосив, що команда уряду й Мінцифри продовжує працювати над тим, щоб "Україна залишалась на зв’язку та працювала навіть у найскладніші часи".

Доповнення

Станом на початок листопада Україна отримала 1570 Starlink від Польщі.

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