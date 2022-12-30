Украина получила очередную партию Starlink: куда их отправят
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина получила уже третью от Польши партию Starlink, обеспечивающую спутниковый интернет. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
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"Украина получила очередную партию Starlink. И уже сегодня они отправятся в «Пункты несокрушимости», а также для поддержки медицинской и энергетической сферы", - написал Шмыгаль.
Детали
Глава правительства отметил важность, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на самые сложные ситуации.
"Хочу поблагодарить братский польский народ, польское правительство и Премьер-министра Матеуша Моравецкого за скорую помощь в кризисное время, которая без промедлений была оказана. Это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от Польши. И первая часть большой партии, которую мы ждем до конца января", - отметил он.
Шмыгаль подчеркнул, что команда правительства и Минцифры продолжает работать над тем, чтобы "Украина оставалась на связи и работала даже в самые сложные времена".
Дополнение
По состоянию на начало ноября Украина получила 1570 Starlink от Польши.