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Україна отримала 1570 Starlink від Польщі - Федоров

Україна отримала 1570 Starlink від Польщі - Федоров

Київ • УНН

 • 570851 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна отримала від Польщі ще 1570 станцій супутникового інтернету Starlink американської компанії Space X. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, передає УНН

Цитата

"Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає — в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку", - написав він.

Деталі

Федоров повідомив, що частину терміналів планують передати цивільним адміністраціям на деокуповані території. Крім цього, станціями Starlink забезпечать "Укрзалізницю", щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет.

За словами Міністра, після початку повномасштабного вторгнення за сприяння Мінцифри Україна отримала понад 20 тисяч терміналів супутникового інтернету від донорів та партнерів, з них 5 тисяч - за підтримки польського уряду. 

Нагадаємо

Федоров запропонував бізнесу ділитися генераторами з мобільними операторами під час блекауту.

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