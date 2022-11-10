Украина получила 1570 Starlink от Польши – Федоров

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"Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает — в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому обеспечим страну публичными точками WI-FI, где люди смогут быть на связи", - написал он.

Детали

Федоров сообщил, что часть терминалов планируется передать гражданским администрациям на деоккупированные территории. Кроме этого, станциями Starlink обеспечат "Укрзализницу", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.

По словам Министра, после начала полномасштабного вторжения при содействии Минцифры Украина получила более 20 тысяч терминалов спутникового интернета от доноров и партнеров, из них 5 тысяч - при поддержке польского правительства.

Напомним

Федоров предложил бизнеса делиться генераторами с мобильными операторами во время блекаута.