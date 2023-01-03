Прем'єр Польщі хоче обговорити зі Шмигалем Бандеру

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"Ми вкрай критично, дуже-дуже негативно ставимося до будь-якого прославлення або навіть до згадки Бандери", – наголосив Моравецький.

Він сказав, у такому питанні "тут не може бути нюансів", і анонсував розмову із Денисем Шмигалем з приводу прославлення Степана Бандери в культі України.

Водночас польський прем'єр назвав Бандеру "ідеологом злочинних часів, часів війни", коли сталися "ці страшні українські злочини".

Нагадаємо

Завершення 2022 року не означає припинення польської допомоги для України. Про це написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, реагуючи на твіт прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з подякою для польського уряду і народу за передачу Україні чергової партії терміналів супутникового зв‘язку Starlink.