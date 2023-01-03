Премьер Польши хочет обсудить со Шмыгалем Бандеру

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"Мы крайне критично, очень-очень негативно относимся к любому прославлению или даже к упоминанию Бандеры", – подчеркнул Моравецкий.

Он сказал, в таком вопросе "здесь не может быть нюансов", и анонсировал разговор с Денисем Шмыгалем по поводу прославления Степана Бандеры в культе Украины.

В то же время польский премьер назвал Бандеру "идеологом преступных времен, времен войны", когда произошли "эти страшные украинские преступления".

Напомним

Завершение 2022 не означает прекращения польской помощи для Украины. Об этом написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, реагируя на твит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с благодарностью для польского правительства и народа за передачу Украине очередной партии терминалов спутниковой связи. Starlink.